Не хотят платить: 13-летняя дочь Бони осудила современных парней

Девочка живет в Монако.

Телеведущая Виктория Боня сблизилась со своей дочерью Анджелиной после возвращения с Эвереста. Об этом пишет 7Дней.ru.

Виктория не видела дочь полтора месяца. По ее словам, за это время ее наследница сильно изменилась, стала взрослее. Поэтому Боня решилась на откровенный разговор с ней. В первую очередь она спросила, как сейчас знакомится молодежь в Монако.

Анджелина ничего не стала скрывать от матери и призналась, что современные юноши боятся подходить к противоположному полу. По ее словам, парни совсем не проявляют инициативу. Поэтому девочкам приходится брать все в свои руки. Виктория была удивлена такому неожиданному ответу наследницы. Затем Боня спросила, а не стыдно ли девочкам первыми подходить к мальчикам. На это Анджелина ответила отрицательно. По ее мнению, в этом нет ничего плохого.

Также 13-летняя девочка пожаловалась матери на то, что парни не хотят даже заплатить за кофе.

«Вот русский менталитет, в культуре очень часто мужчины могут даже тебе счет закрыть, если они тебя знают в ресторане», — заявила возмущенная Боня.

На такое заявление матери Анджелина ответила, что русские мужчины щедрые.

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