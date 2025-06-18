Шоу-биз за неделю: Гордон простила Седокову, а Гогунский учит женщин жизни

Юрист Екатерина Гордон простила певицу Анну Седокову. Актер Виталий Гогунский заявил, что жена должна бояться своего мужа, а рэпер Obladaet «умер». Это новости недели шоу-бизнеса и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

Екатерина Гордон

Екатерина Гордон из жалости простила Анну Седокову. Юрист раньше часто негативно высказывалась в адрес певицы. Дело в том, что, по ее словам, Седокова встречалась с тогда еще мужем Гордон — звездным адвокатом Сергеем Жориным, когда та была беременна. Однако никто эту информацию так и не подтвердил.

Теперь Екатерина лишь сочувствует артистке. По мнению Гордон, Седокова не любит себя, из-за чего и выбрала путь, на котором она скоро станет никому не нужна. Как считает юрист, певица всю свою карьеру строит на внешности и выставлении груди.

Бэдбарби

В семье Элджея оказался тиран. Тиктокер Анастасия Чернышова, более известная как Бэдбарби, раскрыла тайну, почему она разошлась с братом певца.

Оказалось, что родственник звезды, модель Даня Узенюк, был так повернут на моде, что контролировал внешний вид своей возлюбленной. Чтобы Бэдбарби выйти из дома, ей каждый раз нужно было пройти через настоящий досмотр. Интересные, конечно, нравы в звездной семье.

Виталий Гогунский

С нравами проблемы и у Гогунского. Он перестал оправдываться за свои слова, назвал людей необразованными и заявил, что жена должна бояться своего мужа.

Кузя из «Универа» продолжает ходить по подкастам, доказывая всем, что он прав. Теперь артист возвел Домострой в абсолют и процитировал священное писание. Кузя пожаловался, что когда видит грустную девушку, ему некомфортно, поэтому и стал запрещать подобные эмоции.

Гогунский считает, что у него есть на это право, ведь он всем обеспечивал своих партнерш. Чего же они все стали бывшими?

Obladaet

Ну а самой шокирующей новостью недели стала «смерть» рэпера Назара Вотякова, более известного как Obladaet. В Википедии вдруг появилась информация, что артист якобы скончался 11 июня.

Примечательно, что именно в этот день стример Вячеслав Леонтьев, более известный как Бустер, выпустил направленный на него негативный клип.

Многие заподозрили, что информацию в Википедию занес сам блогер. Часть людей отнеслись к этому как к забавной шутке, но другие сочли поступок стримера детским и неэтичным.

По правде сказать, если у Obladaet получится доказать, что шалость совершил Бустер, блогер может не избежать определенного наказания.

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А пока знаменитости лезут во все новые конфликты и не думают о других людях, вы поступайте иначе, тогда вам и про бывших думать не придется, и друзей у вас будет больше. Это новости недели шоу-бизнеса, и я Дмитрий Дмитриев.