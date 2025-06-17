Вулкан Левотоби в Индонезии выбросил столб пепла высотой 11 километров

В Индонезии на видео попало одно из самых красивых извержений. Вулкан Левотоби на юго-востоке страны выбросил огромный столб пепла на высоту 11 километров.

Вулканологи уже повысили уровень опасности до максимального и предупредили о возможных потоках лавы.

Сообщений о жертвах не поступало, но власти попросили жителей и туристов держаться минимум в семи километрах от вулкана и надеть маски для защиты от пепла.