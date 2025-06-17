Никаких больше sale: в России запретили иностранные слова на вывесках
Наименования ЖК и микрорайонов в РФ теперь должны быть на русском языке
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Все названия должны содержать только русские слова.
В России больше нельзя размещать иностранные слова на вывесках и надписях. Соответствующий законопроект сегодня приняла Госдума.
Теперь вся информация, которая размещается на публичных вывесках, должна содержать только русские слова. При этом также можно использовать и другие языки народов России. Но данные должны обязательно дублироваться на русском.
Новые правила коснутся не только вывесок, но и названий жилых комплексов и микрорайонов, в которых часто содержатся иностранные слова.
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