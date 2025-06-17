«Вошла в меня в подростковом возрасте»: Фанни Ардан призналась в любви к России

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 2 008 0

Актриса Фанни Ардан с 15 лет начала читать русскую литературу

Фото, видео: ETTORE FERRARI/EPA/ТАСС; 5-tv.ru

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Французская актриса приехала в Москву, чтобы представить спектакль «Жажда страсти».

Французская актриса Фанни Ардан призналась, что русская литература сформировала ее как личность. Об этом она поделилась с 5-tv.ru.

Как сказала актриса, все началось с 15 лет, когда она поехала на каникулы отдыхать к бабушке и дедушке во Франции.

«Я с 15 лет начала жить благодаря русской литературе и видеть мир», — призналась она.

За время отдыха она прочитала залпом почти все произведения Федора Михайловича Достоевского, Льва Николаевича Толстого и Антона Павловича Чехова.

«Россия вошла в меня еще в подростковом возрасте через этих больших авторов. Это сформировало мои взгляды на мир», — говорит актриса.

Конечно, звезда читала также французских писателей, например, Дени Дидро и Оноре де Бальзака, но в их произведениях ей никогда не хватало главного — страсти.

По этой причине, когда поставили спектакль «Жажда страсти», актриса знала: она обязана сыграть ее в Москве.

Показы спектакля «Жажда страсти» прошли 13 и 14 июня в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» на Другой сцене театра «Современник». В столицу французская актриса прибыла 12 июня.

Ее встретил художественный руководитель Театра Олега Табакова и «Современника» Владимир Машков и провел гостье экскурсию по театру.

Пьеса была поставлена в Театре Мариньи в Париже в прошлом году под руководством режиссера Катрин Шауб по роману Лоранс Плазене «La blessure et la soif».

Это драматическая история любви знатной дамы и молодого офицера, и окунают зрителя в атмосферу Франции XVII века.

Спектакль открывает зрителям самую суть страсти, которая изводит душу, тело и мысли в своем стремлении к недостижимому. Это любовь с первого взгляда, которая будет длиться всю жизнь. Она будет полна желания, потерь, отречения и прощения.

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