«Я должен приехать: Кевин Смит заявил о желании посетить Россию

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 49 0

Актер и режиссер Кевин Смит знает о своих поклонниках в России

Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

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Режиссер хранит памятный сувенир, связанный с нашей страной.

Американский режиссер и актер Кевин Смит знает о своих российских фанатах — и даже хранит памятный сувенир, связанный с нашей страной. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Известий» Сергеем Сычевым.

«У меня есть длинная футболка, которую кто-то привез мне много лет назад из России, и на ней были изображены Джей и Молчаливый Боб с русским медведем», — рассказал Смит.

По словам режиссера, он лично в России еще ни разу не бывал — и теперь всерьез хочет исправить этот недочет.

Кевин Смит известен как создатель популярных молодежных лент 1990-2000-х: «Клерки», «Догма», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что французский режиссер и аниматор Сильвен Шомэ тоже мечтает посетить Россию. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» на Каннском кинофестивале. Там Шомэ представил мультфильм о жизни великого драматурга и режиссера Марселя Паньоля, который выйдет в широкий прокат в конце года. Режиссер планирует лично представить эту работу российским зрителям.

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