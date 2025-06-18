«Ждем, что будет»: Самвел Карапетян направился в полицию Еревана

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 104 0

Депутат Манукян: Самвел Карапетян добровольно отправился в полицию

Фото, видео: © РИА Новости

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Пока неизвестно, выдвинуты ли против бизнесмена обвинения.

Предприниматель, глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян покинул свой особняк и вместе с братом отправился на машине в полицию Еревана. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал член национального собрания Республики Армения Гехам Манукян.

«Уже три часа ночи. Замначальника полиции со служащими полиции прибыл в особняк Самвела Карапетяна. Он согласился прийти в полицию. Есть ли обвинения или нет — пока неизвестно. Ждем, что будет», — отметил парламентарий.

В доме главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна прошли обыски. В результате были задержаны несколько человек. Самого предпринимателя среди них не было. Некоторые источники сообщали, что сотрудники МВД республики следили за особняком Карапетяна при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Обыски прошли сразу после того, как Самвел поддержал Армянскую апостольскую церковь. Он сделал заявление на фоне конфликта между главой правительства Армении Никола Пашиняна с церковью. Премьер-министр обвинил католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия. Пашинян призвал первоиерарха оставить свой пост.

В ответ на это Высший духовный совет Армянской апостольской церкви заявил, что политик начал «новую кампанию» против церкви, «преступая закон».

Предприниматель Самвел Карапетян выступил на стороне церкви, отметив, что «небольшая группа людей» забыла о «многовековой истории» государства и церкви.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МВД Армении хотело задержать главу компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, когда проводило обыски в его доме.

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