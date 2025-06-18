«Уже третье поколение»: Пресняков-младший рассказал о молодых фанатах

Музыканту приятно, когда на его концерты приходят внучки поклонников.

Певец Владимир Пресняков-младший очень рад, когда видит, что на его концерты приходят молодые люди. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам артист на праздновании Дня России на Красной площади.

«Мне очень приятно, что на мои концерты приходит уже третье поколение. То есть это внучки тех людей, которые когда-то кричали», — отметил певец.

На вопрос о музыкальных вкусах зумеров музыкант ответил, что у всех по-разному.

«Есть люди, которые слушают хорошую музыку, есть, которые плохую… Много разных людей», — поделился селебрити.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певец Владимир Пресняков-младший поддерживает идею запрета использования гаджетов в школе. Музыкант, к примеру, рассказал, что его собственный сын сам просил ограничить его в использовании смартфона. Певец уверен, что в образовательных учреждениях необходимо ввести запрет на использование гаджетов. К тому же, подрастающее поколение нужно ограничивать и за пределами школы.