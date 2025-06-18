«Уже третье поколение»: Пресняков-младший рассказал о молодых фанатах

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 55 0

Владимир Пресняков-младший: на концерты приходят внучки фанатов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Музыканту приятно, когда на его концерты приходят внучки поклонников.

Певец Владимир Пресняков-младший очень рад, когда видит, что на его концерты приходят молодые люди. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам артист на праздновании Дня России на Красной площади.

«Мне очень приятно, что на мои концерты приходит уже третье поколение. То есть это внучки тех людей, которые когда-то кричали», — отметил певец.

На вопрос о музыкальных вкусах зумеров музыкант ответил, что у всех по-разному.

«Есть люди, которые слушают хорошую музыку, есть, которые плохую… Много разных людей», — поделился селебрити.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певец Владимир Пресняков-младший поддерживает идею запрета использования гаджетов в школе. Музыкант, к примеру, рассказал, что его собственный сын сам просил ограничить его в использовании смартфона. Певец уверен, что в образовательных учреждениях необходимо ввести запрет на использование гаджетов. К тому же, подрастающее поколение нужно ограничивать и за пределами школы.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.71
0.20 90.75
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
Президент Республики Сербской приехал на ПМЭФ
11:05
Ювелирный труд: на ПМЭФ-2025 представили цветочное панно в виде ордена «Победа»
10:56
Орешкин указал на появление новых центров экономического роста в мире
10:53
Глава НСПК: финансовые технологии упрощают жизнь россиян
10:38
Кыстыбай и филе конины: сколько стоит обед для гостей и участников ПМЭФ-2025
10:10
С какой операции лучше начинать омоложение лица — советы пластического хирурга

Сейчас читают

Украина выжимает собственный газ в хранилища
Шоу-биз за неделю: Гордон простила Седокову, а Гогунский учит женщин жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025