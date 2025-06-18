Внимательно следим: Захарова о ситуации вокруг Самвела Карапетяна

Российская сторона сделает все, чтобы законные права бизнесмена были соблюдены.

Москва внимательно следит за ситуацией вокруг российского гражданина бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом 5-tv.ru заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«В Москве внимательно следят за ситуацией вокруг российского гражданина Карапетяна, которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами. Будем оказывать ему необходимое содействие», — рассказала дипломат.

Также Захарова отметила, что российская сторона проследит, чтобы все законные права Карапетяна были соблюдены.

В доме главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна прошли обыски. В результате были задержаны несколько человек. Самого предпринимателя среди них не было. Некоторые источники сообщали, что сотрудники МВД республики следили за особняком Карапетяна при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Обыски прошли сразу после того, как Самвел поддержал Армянскую апостольскую церковь. Он сделал заявление на фоне конфликта между главой правительства Армении Никола Пашиняна с церковью. Премьер-министр обвинил католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия. Пашинян призвал первоиерарха оставить свой пост.

В ответ на это Высший духовный совет Армянской апостольской церкви заявил, что политик начал «новую кампанию» против церкви, «преступая закон».

Предприниматель Самвел Карапетян выступил на стороне церкви, отметив, что «небольшая группа людей» забыла о «многовековой истории» государства и церкви.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что предприниматель, глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян покинул свой особняк и вместе с братом отправился на машине в полицию Еревана.