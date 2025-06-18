Плюс 20%: объем контрактов на ПМЭФ-2025 может достигнуть 7,5 трлн рублей

В центр внимания форума поставили общие ценности, которые должны стать основой международных отношений.

Общая сумма заключенных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) контрактов может достигнуть 7,5 триллиона рублей. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на мнение экспертов.

На ПМЭФ-2025 сумма заключенных договоров может увеличиться почти на 20% относительно прошлогоднего форума и подняться с 6,4 триллиона рублей до 7,5 триллиона рублей.

Такой рост возможен благодаря тому, что Россия расширила свою международную деятельность, при этом связи регионов внутри страны стали теснее, уточнила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко.

По словам независимого эксперта Андрея Бархоты, в этом году большинство договоров будут касаться российского экспорта, в том числе энергоносителей и оружия.

«Самые продуктивные договорные обязательства по итогам форума обычно связаны с высокотехнологичными услугами, которые РФ оказывает другим странам: строительство АЭС, обслуживание современных систем вооружения, образовательные услуги», — заметил Бархота.

Одни из важнейших сделок на ПМЭФ-2025 будут связаны стехнологическим суверенитетом, импортозамещением, цифровизацией экономики, модернизацией инфраструктуры и развитием сотрудничества с партнерами из разных частей света: Азии, Африки и Латинской Америки.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов подчеркнул, что прошлогодний форум в центр внимания поставил возможности развития в многополярной системе. В этом же году на ПМЭФ главными стали вопросы доверия, равноправия и прозрачности как основы международных отношений.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. В нем примут участие главы ОДКБ, ОПЕК, ШОС и других организаций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что награды отца Владимира Путина продемонстрируют на ПМЭФ-2025.