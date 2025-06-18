Награды отца Владимира Путина продемонстрируют на ПМЭФ-2025

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 53 0

Родитель президента России был участником Великой Отечественной войны.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Награды Победы ПМЭФ 2025

На Петербургском экономическом международном форуме (ПМЭФ) продемонстрируют военные награды Владимира Спиридоновича Путина — отца президента России. Об этом стало известно 5-tv.ru.

На ПМЭФ-2025 будут представлены награды Владимира Путина-старшего, фронтовика и участника Великой Отечественной войны.

Отец президента России родился 23 февраля 1911 года. С 1933 по 1934 годы служил на подводном флоте. В июне 1941 года был мобилизован и стал бойцом 330-го стрелкового полка 86-й дивизии Красной армии. Был защитником Невского пяточка, где получил тяжелое ранение.

Родитель российского лидера отмечен следующими наградами: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», а также орденом Отечественной войны первой степени.

Мать Владимира Путина — Мария Путина, в девичестве Шеломова, также имеет медаль «За оборону Ленинграда». Она пережила блокаду города.

В прошлом году на ПМЭФ показали родословное древо Владимира Путина. Огромная карта была вывешена на стенде генеалогической компании «Дома семейных традиций «Кристиан». На ней было представлено 12 поколений семьи президента, начиная с 1600 года. Первые родственники главы государства были из Тверской области. Они были крестьянами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ПМЭФ-2025 стартует сегодня.

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