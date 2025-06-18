«Связь между нами»: блогер Нармин скучает по погибшей падчерице

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 63 0

Блогер Нармин скучает по своей погибшей падчерице Ясмине

«Связь между нами»: блогер Нармин скучает по погибшей падчерице

Фото: Вконтакте/Нармин Байтуменова/bay.nimran

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Десятилетняя девочка скончалась в конце мая в результате пожара в доме.

Блогер Нармин скучает по своей погибшей падчерице Ясмине. Трогательные слова о родном человеке интернет-знаменитость оставила в своем Telegram-канале.

«Я ее не рожала, но искренне ощущала эту связь между нами. <…> Я с таким удовольствием ее слушала и так ею восхищалась. Я помню, как мы болтали после того, как уснет Азамат (отец девочки, муж блогера. — Прим. ред.), как ходили в магазин и гуляли вдвоем, потому что папа быстро ходит и вечно ворчит. Я часто говорила ей, что для меня она навсегда останется самой старшей доченькой, и все дети будут об этом знать», — вспомнила Нармин.

Она и ее супруг до сих пор не могут смириться с потерей ребенка.

Десятилетняя девочка погибла в конце мая во время пожара в многоквартирном доме Астрахани. Она вместе с матерью оказались в огненной ловушке, которая загнала их на балкон пятого этажа. Чтобы спасти Ясмину, женщина сбросила ее вниз, где люди натянули одеяло. Ребенок получил травмы, но был еще жив. Сердце Ясмины остановилось в больнице.

Отец девочки собирает документы и хочет направить их в Следственный комитет в Москве, чтобы узнать, кто контролирует дело в Астрахани и кому подчиняется местное управление. Мужчина пытается понять, почему после того, как состояние дочери было стабилизировано, она все равно умерла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын звезды шоу «Беременна в 16» Уитни Первис умер во сне.

 

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