Глава НСПК: российские банки начали встраивать в приложения аналог Apple Pay

Оплата по нему проходит через Bluetooth с помощью мобильных сервисов.

Несколько банков в России уже запустили в работу аналог Apple Pay в своих приложениях. Об этом сообщил в студии «Известий» генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин на полях ПМЭФ-2025.

Данное приложение будет работать по принципу западного и будет доступно для любой операционной системы на смартфоне. Оплата проходит через Bluetooth с помощью мобильных сервисов.

«Пилот уже идет, несколько банков заявили о том, что успешно пропилотировали именно эквайринговую часть, которая обеспечивает покупку в торгово-сервисном предприятии. Есть банки, которые встраивают в свое мобильное приложение возможность оплаты с помощью волны», — заявил Дубынин.

Отечественный прототип Apple Pay представили в октябре прошлого года, напомнил Дубынин. Специалисты проводили работу с банками, чтобы понять, как удобнее всего будет «упаковать» сервис для клиентов.

Как отметил глава НСПК, на рынок надо выпускать только то, что удобно и безопасно.

Пока что дата окончательного выхода сервиса не называется. По словам Дубынина, еще предстоит проработать много вопросов, в частности, с терминалами.

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