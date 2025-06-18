Глава НСПК: российские банки начали встраивать в приложения аналог Apple Pay

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 61 0

Глава НСПК Дубынин: банки начали встраивать в приложения аналог Apple Pay

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Оплата по нему проходит через Bluetooth с помощью мобильных сервисов.

Несколько банков в России уже запустили в работу аналог Apple Pay в своих приложениях. Об этом сообщил в студии «Известий» генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин на полях ПМЭФ-2025.

Данное приложение будет работать по принципу западного и будет доступно для любой операционной системы на смартфоне. Оплата проходит через Bluetooth с помощью мобильных сервисов.

«Пилот уже идет, несколько банков заявили о том, что успешно пропилотировали именно эквайринговую часть, которая обеспечивает покупку в торгово-сервисном предприятии. Есть банки, которые встраивают в свое мобильное приложение возможность оплаты с помощью волны», — заявил Дубынин.

Отечественный прототип Apple Pay представили в октябре прошлого года, напомнил Дубынин. Специалисты проводили работу с банками, чтобы понять, как удобнее всего будет «упаковать» сервис для клиентов.

Как отметил глава НСПК, на рынок надо выпускать только то, что удобно и безопасно.

Пока что дата окончательного выхода сервиса не называется. По словам Дубынина, еще предстоит проработать много вопросов, в частности, с терминалами.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ПМЭФ-2025 представили цветочное панно в виде ордена «Победа».

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