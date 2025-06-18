Глава НСПК: российские банки начали встраивать в приложения аналог Apple Pay
Глава НСПК Дубынин: банки начали встраивать в приложения аналог Apple Pay
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Оплата по нему проходит через Bluetooth с помощью мобильных сервисов.
Несколько банков в России уже запустили в работу аналог Apple Pay в своих приложениях. Об этом сообщил в студии «Известий» генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин на полях ПМЭФ-2025.
Данное приложение будет работать по принципу западного и будет доступно для любой операционной системы на смартфоне. Оплата проходит через Bluetooth с помощью мобильных сервисов.
«Пилот уже идет, несколько банков заявили о том, что успешно пропилотировали именно эквайринговую часть, которая обеспечивает покупку в торгово-сервисном предприятии. Есть банки, которые встраивают в свое мобильное приложение возможность оплаты с помощью волны», — заявил Дубынин.
Отечественный прототип Apple Pay представили в октябре прошлого года, напомнил Дубынин. Специалисты проводили работу с банками, чтобы понять, как удобнее всего будет «упаковать» сервис для клиентов.
Как отметил глава НСПК, на рынок надо выпускать только то, что удобно и безопасно.
Пока что дата окончательного выхода сервиса не называется. По словам Дубынина, еще предстоит проработать много вопросов, в частности, с терминалами.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ПМЭФ-2025 представили цветочное панно в виде ордена «Победа».
- 19 июн
- Банки в России начали блокировать переводы на токенизированные карты
- 19 июн
- Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
- 19 июн
- Проводить платежи можно будет с помощью умных колонок
- 18 июн
- Результаты поддержки отечественных технологических проектов отметили на ПМЭФ
- 18 июн
- VK и T2 подписали соглашение о сотрудничестве
- 18 июн
- Путин: Россия нацелена на углубление партнерства с Новым банком развития
- 18 июн
- «Объясняем понятным языком»: на ПМЭФ обсудили важность здоровья сотрудников
- 18 июн
- Титов: технологии — главный фактор, который будет влиять на всю нашу жизнь
- 18 июн
- Посол Казахстана заявил о перспективе освоения редкоземельных металлов с Россией
- 18 июн
- Банк «РОССИЯ» и МАРДУК подписали соглашение о сотрудничестве
Читайте также
80%
Нашли ошибку?