Ювелирный труд: на ПМЭФ-2025 представили цветочное панно в виде ордена «Победа»
На ПМЭФ-2025 представили цветочное панно в виде ордена «Победа»
Фото, видео: 5-tv.ru
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Оригинал награды также является частью выставочного стенда.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) от компании «Уралхим» представлено цветочное панно, посвященное 80-летию Победы. Об этом 5-tv.ru рассказала Ольга Полтавская — директор по маркетингу данного предприятия.
Стенд воплотили в форме высшей военной награды СССР — ордена «Победа». Он был учрежден в 1943 году.
«Это, действительно, практически ювелирный труд. В создании цветочного панно участвовало около 80 флористов. Нам понадобилось порядка 72 часов на постройку и создание композиции. В панно около 200 тысяч цветов», — уточнила Полтавская.
Кроме цветочного стенда, гости форума смогут вживую посмотреть на оригинальный орден, который также стал одним из элементов композиции. Данный экземпляр награды постоянно экспонируется в Алмазном фонде Московского Кремля.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что по прогнозам экспертов, объем контрактов, заключенных на ПМЭФ-2025, может достигнуть 7,5 триллиона рублей, что почти на 20% больше прошлогоднего результата.
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