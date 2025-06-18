Ювелирный труд: на ПМЭФ-2025 представили цветочное панно в виде ордена «Победа»

Оригинал награды также является частью выставочного стенда.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) от компании «Уралхим» представлено цветочное панно, посвященное 80-летию Победы. Об этом 5-tv.ru рассказала Ольга Полтавская — директор по маркетингу данного предприятия.

Стенд воплотили в форме высшей военной награды СССР — ордена «Победа». Он был учрежден в 1943 году.

«Это, действительно, практически ювелирный труд. В создании цветочного панно участвовало около 80 флористов. Нам понадобилось порядка 72 часов на постройку и создание композиции. В панно около 200 тысяч цветов», — уточнила Полтавская.

Кроме цветочного стенда, гости форума смогут вживую посмотреть на оригинальный орден, который также стал одним из элементов композиции. Данный экземпляр награды постоянно экспонируется в Алмазном фонде Московского Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по прогнозам экспертов, объем контрактов, заключенных на ПМЭФ-2025, может достигнуть 7,5 триллиона рублей, что почти на 20% больше прошлогоднего результата.