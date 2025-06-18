Банк «РОССИЯ» и МКПП заключили соглашение о сотрудничестве

Акционерный Банк «РОССИЯ» и Международный Конгресс промышленников и предпринимателей (МКПП) заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Документ подписали заместитель председателя правления Банка «РОССИЯ» Александр Шаленков и руководитель Центра международных проектов и программ МКПП Анатолий Ткачук.

Это соглашение открывает перед Акционерным Банком «РОССИЯ» новые горизонты для расширения международных связей, участия в проектах и программах Конгресса, а также использования его научно-экспертной базы в своей деятельности.

В свою очередь, члены конгресса и партнёры смогут воспользоваться экспертными услугами Банка в сфере оценки бизнеса и инвестиционных проектов.

Шаленков подчеркнул, что одной из главных задач Банка «РОССИЯ» является поддержка предпринимательства, поскольку именно бизнес-инициативы стимулируют экономический рост страны. Он отметил, что соглашение с МКПП предусматривает не только участие Банка в ключевых отраслевых мероприятиях, но и совместную работу над инвестиционными проектами, а также трансфер технологий и подготовку кадров.

«Уверен, что наше сотрудничество с Конгрессом будет взаимовыгодным и создаст новые стимулы для развития всего делового сообщества», — добавил он.

Ткачев, в свою очередь, отметил, что подписание соглашения открывает перед МКПП возможность привлекать Банк «РОССИЯ» к проектам как на национальном, так и на международном уровнях.

Он подчеркнул, что российские банковские технологии и финансовые механизмы считаются одними из самых передовых в мире, и отметил растущий интерес к ним со стороны участников международных саммитов, таких как «Россия — Африка» и БРИКС.

«Банк „РОССИЯ“ сможет делиться своими наработками и участвовать в обучении иностранных специалистов. Это важный шаг в распространении отечественных финансовых технологий, знаний и опыта по всему миру», — заключил Ткачев.