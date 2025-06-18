Глава Минздрава подчеркнул, что наша страна стремительно идет к лекарственной безопасности.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Более 70% препаратов, которые в данный момент находятся на рынке РФ — отечественного производства. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в разговоре с корреспондентом «Известий» Максимом Приходой на ПМЭФ-2025.
«Если посмотреть по выводу на рынок, то за последние полтора года практически 85% препаратов, которые выводятся на рынок — отечественного производства», — уточнил он.
Во многом на такие показатели повлияла пандемия коронавируса, когда все страны столкнулись с дефицитом некоторые лекарственных средств и медицинских изделий.
Глава Минздрава подчеркнул, что наша страна стремительно идет к лекарственной безопасности.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что нацпроект «Эффективная транспортная система» увеличит авиационную мобильность граждан РФ. Министр транспорта РФ Роман Старовойт добавил, что программа также обеспечит комфортную, безопасную и современную инфраструктуру — в частности, на аэродромах.
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