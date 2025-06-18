Нацпроект «Эффективная транспортная система» увеличит авиационную мобильность граждан РФ
Министр транспорта РФ Роман Старовойт добавил, что программа также обеспечит комфортную, безопасную и современную инфраструктуру — в частности, на аэродромах.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Национальный проект «Эффективная транспортная система» увеличит авиационную мобильность населения в полтора раза. Об этом в студии «Известий» рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на ПМЭФ-2025.
«Эффективная транспортная система» — государственная инициатива, стартовавшая по поручению президента РФ Владимира Путина. Цель этого нацпроекта — сформировать единую транспортную систему, которая будет полностью удовлетворять потребности населения и экономики.
«Задача, которую поставил перед нами президент, — в полтора раза увеличить авиационную мобильность нашего населения. Во-первых, это создание комфортной, безопасной, современной инфраструктуры, в том числе аэродромной, поэтому запланировано до 2030 года строительство, реконструкция 75 терминалов», — рассказал Старовойт.
Он добавил, что в 2025 году в эксплуатацию были введены уже четыре терминала. Один из них — ключевой хаб для Северного Кавказа.
«Причем нужно сказать, что в значительной степени эти проекты реализуются на принципах государственно-частного партнерства, частный бизнес охотно сегодня инвестирует средства в строительство терминалов, и эта задача она у нас на мониторах, на радарах, если можно так сказать», — добавил министр транспорта.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские банки начали встраивать в приложения аналог Apple Pay.
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