Закатал губу: Зеленский пытался выпросить 40 млрд долларов на саммите G7

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Зеленский пытался выпросить 40 млрд долларов на саммите G7

Фото, видео: www.globallookpress.com/Olha Tanasiichuk; 5-tv.ru

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Главе киевского режима пришлось ограничиться гораздо более скромной суммой.

Президент Украины Владимир Зеленский уехал с саммита G7 в Канаде, так и не получив поддержки, на которую рассчитывал. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Глава киевского режима потребовал от западных стран и США 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Кроме того, он попросил профинансировать разработку беспилотников и поставить новые системы ПВО.

Но все, о чем он смог договориться, — это сумма в два миллиарда, которые ему пообещала Канада в качестве жеста гостеприимства принимающей стороны. Трамп улетел с саммита досрочно, заявив, что введение санкций в отношении России только навредят и США, и ЕС.

Напоследок американский лидер потребовал смягчить резкие формулировки в итоговом документе. Но лидеры «Большой семерки» и вовсе отказались от совместного заявления — договориться об общей позиции по Украине они не смогли.

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