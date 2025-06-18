Банк «РОССИЯ» и АРВЭ заключили соглашение о сотрудничестве

Акционерный Банк «РОССИЯ» и Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Документ подписали председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и директор АРВЭ Алексей Жихарев.

Соглашение предусматривает сотрудничество в области развития возобновляемой энергетики в России. Стороны будут работать над привлечением инвестиций в отрасль и улучшением нормативно-правовой базы для эффективного регулирования сектора ВИЭ-генерации.

Также планируется совместный анализ рынка, обмен опытом с российскими и международными партнерами, взаимодействие с профильными организациями и экспертным сообществом.

«Развитие возобновляемой энергетики — одной из важнейших направлений для нашей страны. Колоссальный природный потенциал России, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, в настоящее время недоиспользован, ветровые, солнечные и гидроэлектростанции строятся пока в недостаточном для достижения углеродной нейтральности количестве. Сдерживающие факторы — высокая стоимость финансирования и необходимость развития инфраструктуры, именно в развитии инвестиционных проектов в этой сфере и могут помочь финансовые организации», — отметила Татьяна Полинко.

Сотрудничество Банка и АРВЭ будет направлено на создание благоприятного инвестиционного климата. Стороны будут работать над развитием механизмов финансирования инвестиционных проектов в области возобновляемой энергетики и созданием финансовых инструментов, которые помогут привлечь капитал в эту отрасль.

Алексей Жихарев подчеркнул, что роль возобновляемой энергетики в энергоснабжении российской экономики растет. Согласно генеральной схеме развития электроэнергетики, к 2042 году без учета больших ГЭС мощностью более 50 МВт будет построено еще более 18 ГВт такой генерации.

Директор АРВЭ подчеркнул, что это колоссальные инвестиции, превышающие 1,5 триллиона рублей. Без новых финансовых механизмов и инструментов, адаптированных под эти задачи, будет крайне трудно обеспечить такое масштабное развитие. Особенно важно активное участие банковского сектора в решении проблем электроэнергетики на фоне высокой ключевой ставки, указал он.

«Уверен, что огромный опыт Банка „РОССИЯ“, который уже на протяжении более десять лет выступает опорным банком для Оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ) и обеспечивает для него полный спектр банковских расчетов, станет важным вкладом в решение задачи повышения эффективности механизмов привлечения инвестиций в российскую электроэнергетику», — сказал Алексей Жихарев.

На стенде Банка «РОССИЯ» также были объявлены результаты комплексного регионального инвестиционного рейтинга АРВЭ в области возобновляемой энергетики за 2024 год.

Ростовская область заняла первое место среди регионов-лидеров рейтинга по совокупности показателей, Ставропольский край — второе, а Волгоградская область — третье.

Методология рейтинга предполагает комплексную оценку перспектив развития зеленой генерации на территории субъектов Российской Федерации по широкому спектру критериев.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».