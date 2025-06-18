Спрятавшего тело женщины в машине Гоши Куценко приговорили к 13 годам колонии

Альберт Абдуллин, спрятавший труп в «Запорожце» заслуженного артиста РФ Гоши Куценко, приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Дорогомиловский районный суд Москвы признал его виновным в убийстве и сокрытии тела. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

«Абдуллина признать виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима», — вынесла приговор судья.

Суд также решил, что Абдуллин должен покрыть расходы на похороны убитой, это около 20 тысяч рублей, а также выплатить компенсацию за моральный ущерб — три миллиона рублей.

По версии следствия, Абдуллин вместе со своей знакомой распивали спиртные напитки. Будучи в неадекватном состоянии, затеяли спор. Конфликт закончился трагедией — мужчина нанес своей спутнице 26 ножевых ранений. Труп Абдуллин спрятал в машине, которая принадлежит Гоше Куценко. Сам убийца уснул рядом, где его и нашли.

Сам актер давно не пользовался свом «Запорожцем». Машина стояла во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве.