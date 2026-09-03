«Есть ли шансы?» — Путин оценил возможность урегулирования конфликта на Украине

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Решение вопроса остается делом двух сторон.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Путин заявил, что шансы урегулировать конфликт на Украине есть

Президент России Владимир Путин заявил, что возможности для урегулирования конфликта на Украине существуют. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Путин отметил, что основное решение по конфликту должны принимать непосредственно стороны, которые в нем участвуют.

«Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина», — сказал российский лидер.

По его словам, другие государства могут оказывать поддержку и помогать в поиске решения. В качестве примера он привел Китай, который, как отметил президент, также выступает за мирное урегулирование ситуации.

«Мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса», — подчеркнул Путин.

Отвечая на вопрос о перспективах завершения конфликта, президент заявил, что считает такую возможность существующей.

«Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть», — сказал Путин.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

Ранее Владимир Путин заявил о продолжении усилий России по завершению конфликта на Украине. Об этом президент рассказал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Бишкеке.

Индийский лидер отметил важность мирного урегулирования и заявил о поддержке соответствующих усилий. Путин в ответ подчеркнул, что Россия также движется в этом направлении.

Во время переговоров российский президент проинформировал Моди о ходе специальной военной операции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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