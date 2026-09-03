Трамп настроен на конструктивную работу — Путин

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 24 0

Накануне президент США Дональд трамп выступил перед журналистами с важным заявлением.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Путин: Трамп настроен на конструктивную работу

Президент США Дональд Трамп настроен на конструктивную работу. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

«Мы за восстановление отношений с Соединенными Штатами <…>. Президент Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты, в том числе и по линии спец служб. Кроме того, диалог с Россией ведут и представители администрации Трампа.

«Все это работает. Надеюсь, что в конце концов это приведет к положительному результату», — подытожил Владимир Путин.

Также российский лидер добавил, что у РФ много друзей в Соединенных Штатах. Один из них — актер Стивен Сигал, который также присутствует на экономическом форуме.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

Накануне Дональд Трамп во время беседы с журналистами сказал, что он готов встретиться с Путиным для подписания мира по Украине. По словам главы Белого дома, он мог бы организовать переговоры немедленно.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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