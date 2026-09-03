Накануне президент США Дональд трамп выступил перед журналистами с важным заявлением.
Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин: Трамп настроен на конструктивную работу
Президент США Дональд Трамп настроен на конструктивную работу. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).
«Мы за восстановление отношений с Соединенными Штатами <…>. Президент Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу», — сказал Владимир Путин.
Он напомнил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты, в том числе и по линии спец служб. Кроме того, диалог с Россией ведут и представители администрации Трампа.
«Все это работает. Надеюсь, что в конце концов это приведет к положительному результату», — подытожил Владимир Путин.
Также российский лидер добавил, что у РФ много друзей в Соединенных Штатах. Один из них — актер Стивен Сигал, который также присутствует на экономическом форуме.
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция
Накануне Дональд Трамп во время беседы с журналистами сказал, что он готов встретиться с Путиным для подписания мира по Украине. По словам главы Белого дома, он мог бы организовать переговоры немедленно.
Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?