Дегтярев вмешается в ситуацию с отказом КХЛ в аккредитации журналистам

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 37 0

Министр напомнил о спортивной экосистеме.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

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Министр спорта Михаил Дегтярев пообещал разобраться в ситуации, в которой КХЛ не выдала аккредитацию нескольким известным спортивным журналистам, в частности обозревателю «Спорт-Экспресс» Алексею Шевченко. Министр признался, что впервые слышит об этой истории, но намерен обсудить ее с Союзом спортивных журналистов.

«Давайте мы эту тему тогда обсудим с Союзом спортивных журналистов, есть такая организация, и комментаторов тоже. И вернемся. Тема, конечно, такая, не очень хорошая, когда отказывают. Надо всех пускать. Это наши союзники», — отметил он в студии «Известий» в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Министр напомнил, что журналист — неотъемлемая часть спортивной экосистемы наряду со спортсменами, тренерами, организаторами и болельщиками.

«Экосистема вообще спорта — это спортсмен, тренер, организатор, болельщик и журналист, а как без этого?» — подчеркнул Дегтярев.

Он также обратил внимание на принятую на коллегии министерства Хартию этики российского спорта, в которой зафиксированы роли всех участников спортивной среды, включая спортивных журналистов.

При этом Дегтярев отметил, что министерство регулярно взаимодействует с хоккейными структурами — в частности, недавно проходили встречи по подготовке к празднованию 80‑летия российского хоккея.

«Я поговорю с руководством лиги», — пообещал министр.

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