Никита Джигурда подал иск на 500 тысяч рублей из-за ростовых фигур с его лицом
Представитель актера отметил, что использование личных данных запрещено законом.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Джигурда подал иск на полмиллиона против продавцов ростовых фигур с его лицом
Актер Никита Джигурда подал иск о взыскании 500 тысяч рублей против продавцов ростовых фигур из картона с его фотографией на маркетплейсе. Об этом 5-tv.ru сообщил менеджер артиста Сергей Воронов.
«Использование личных данных человека, включая ФИО и изображение, запрещено законом», — подчеркнул Воронов.
Представитель артиста добавил, что актер, как и любой человек, требует уважения к себе и своему труду.
Ранее Джигурда уже добился запрета продавать маски со своим лицом. Как сообщили в официальном канале судов общей юрисдикции Москвы, Никита подал иск против двух беспринципных предпринимателей и выиграл.
Коммерсанты были вынуждены выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Теперь же на торговых площадках появились полноразмерные картонные куклы, и опять в комплекте с масками.
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