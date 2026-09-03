Никита Джигурда подал иск на 500 тысяч рублей из-за ростовых фигур с его лицом

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Представитель актера отметил, что использование личных данных запрещено законом.

С кем опять судится Никита Джигурда

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Джигурда подал иск на полмиллиона против продавцов ростовых фигур с его лицом

Актер Никита Джигурда подал иск о взыскании 500 тысяч рублей против продавцов ростовых фигур из картона с его фотографией на маркетплейсе. Об этом 5-tv.ru сообщил менеджер артиста Сергей Воронов.

«Использование личных данных человека, включая ФИО и изображение, запрещено законом»,  — подчеркнул Воронов.

Представитель артиста добавил, что актер, как и любой человек, требует уважения к себе и своему труду.

Ранее Джигурда уже добился запрета продавать маски со своим лицом. Как сообщили в официальном канале судов общей юрисдикции Москвы, Никита подал иск против двух беспринципных предпринимателей и выиграл.

Коммерсанты были вынуждены выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Теперь же на торговых площадках появились полноразмерные картонные куклы, и опять в комплекте с масками.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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