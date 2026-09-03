«Лучший посланец мира»: Путин рассказал о дружбе России со Стивеном Сигалом

Президент РФ заявил о продолжении контактов России с администрацией США

У России много друзей в США, одним из них является актер Стивен Сигал, которого президент РФ Владимир Путин назвал «лучшим посланцем мира». Об этом глава государства заявил на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

«У нас много друзей в Соединенных Штатах. Один из них в этом зале, господин Стивен Сигал», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что российская сторона продолжает взаимодействовать с американской администрацией и заинтересована в восстановлении отношений между двумя странами. При этом Путин отметил, что дальнейшее развитие диалога зависит не только от Москвы, но и от позиции Вашингтона.

По словам главы государства, контакты между странами продолжаются по различным направлениям, включая взаимодействие через представителей администрации президента США Дональда Трампа и специальные службы.

Путин также заявил, что, по его оценке, американский лидер настроен на конструктивное сотрудничество с Россией. Президент выразил надежду, что текущие контакты будут способствовать достижению положительных результатов.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

Что известно о ВЭФ-2026

XI Восточный экономический форум стартовал 1 сентября во Владивостоке и продлится до 4 сентября. Его главная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей» — перекликается с одной из центральных задач новой стратегии развития региона до 2030 года (с целевыми ориентирами до 2036 года), а именно — с улучшением качества жизни на Дальнем Востоке. Разработка стратегии ведется по прямому поручению Владимира Путина.

Документ сфокусирован на пяти направлениях: преодоление инфраструктурных барьеров, формирование нового инвестиционно-технологического цикла, укрепление научного и технологического потенциала, создание максимально комфортных условий для жизни населения и адаптация

к климатическим изменениям.

Форум проводится ежегодно с 2015 года в соответствии с указом президента Российской Федерации.

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