Небоскребы не помеха: как сохранить исторический центр Санкт-Петербурга

Сейчас подобное место уже начало формироваться.

В Санкт-Петербурге начинает формироваться второй центр города. Об этом рассказал Михаил Пиотровский в студии «Известий» на ПМЭФ-2025.

Он объяснил, что для сохранения исторического центра города необходимо создать второй, современный.

«Сейчас такой центр возник. Это не только Лахта Центр, это рядом стадион, это второй Эрмитаж в Старой Деревне. Там постепенно формируется такое место. Откуда лезут небоскребы? Это деловому миру нужно. Это все туда можно безболезненно перевозить», — пояснил Пиотровский.

В этом же районе находится второй Эрмитаж, состоящий из шести зданий. В одном из которых есть уникальное в мире открытое фондохранилище. А сейчас строится тринадцатиэтажная библиотека, поделился глава учреждения.

Он также отметил, что Эрмитаж стал уже чем-то больше, чем просто музей, это «культурная экосистема».

Однако и историческая постройка Петербурга не останется без развития. Например, уже нашлись инвесторы для модернизации бывшей тюрьмы «Кресты», а также выставочного зала Конюшенного ведомства.

Он заметил, что просто музеи не рентабельны, поэтому рассматривается вариант соединить выставочные активности с культурными активностями и ресторанами. Такая концепция работает, что доказывают уже существующие примеры.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал, чему посвящены стенды на ПМЭФ.