Успехи медиаиндустрии РФ после ухода зарубежных компаний обсудили на ПМЭФ

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 43 0

В российской медиаиндустрии наблюдается увеличение производства оригинального контента.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Российская медиасфера успешно адаптировалась к уходу зарубежных компаний и продолжает активно развиваться во всех направлениях. Об этом 18 июня сообщил Дмитрий Пашутин, руководитель по стратегическому планированию Национальной Медиа Группы (НМГ), в ходе дискуссии «Все течет, все меняется: новые тенденции потребления» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Она (медиаиндустрия. — Прим. ред.) традиционно сильная в нашей стране. Мы считаем, что она хорошо справилась и ответила на уход иностранных игроков», — рассказал Дмитрий Пашутин.

По его мнению, после ухода зарубежных компаний в российской медиаиндустрии наблюдается увеличение производства оригинального контента. Пашутин также подчеркнул, что пользователи в России стали больше времени проводить за просмотром медиа.

Он отметил, что с 2021 года НМГ активно работает над тем, чтобы стать независимой от сторонних источников контента. За это время компания достигла значительных результатов в создании оригинального контента: теперь она производит около пяти тысяч часов контента в год.

Тема:
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