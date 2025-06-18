Успехи медиаиндустрии РФ после ухода зарубежных компаний обсудили на ПМЭФ

Российская медиасфера успешно адаптировалась к уходу зарубежных компаний и продолжает активно развиваться во всех направлениях. Об этом 18 июня сообщил Дмитрий Пашутин, руководитель по стратегическому планированию Национальной Медиа Группы (НМГ), в ходе дискуссии «Все течет, все меняется: новые тенденции потребления» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Она (медиаиндустрия. — Прим. ред.) традиционно сильная в нашей стране. Мы считаем, что она хорошо справилась и ответила на уход иностранных игроков», — рассказал Дмитрий Пашутин.

По его мнению, после ухода зарубежных компаний в российской медиаиндустрии наблюдается увеличение производства оригинального контента. Пашутин также подчеркнул, что пользователи в России стали больше времени проводить за просмотром медиа.

Он отметил, что с 2021 года НМГ активно работает над тем, чтобы стать независимой от сторонних источников контента. За это время компания достигла значительных результатов в создании оригинального контента: теперь она производит около пяти тысяч часов контента в год.