Успехи медиаиндустрии РФ после ухода зарубежных компаний обсудили на ПМЭФ

В российской медиаиндустрии наблюдается увеличение производства оригинального контента.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Российская медиасфера успешно адаптировалась к уходу зарубежных компаний и продолжает активно развиваться во всех направлениях. Об этом 18 июня сообщил Дмитрий Пашутин, руководитель по стратегическому планированию Национальной Медиа Группы (НМГ), в ходе дискуссии «Все течет, все меняется: новые тенденции потребления» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Она (медиаиндустрия. — Прим. ред.) традиционно сильная в нашей стране. Мы считаем, что она хорошо справилась и ответила на уход иностранных игроков», — рассказал Дмитрий Пашутин.
По его мнению, после ухода зарубежных компаний в российской медиаиндустрии наблюдается увеличение производства оригинального контента. Пашутин также подчеркнул, что пользователи в России стали больше времени проводить за просмотром медиа.
Он отметил, что с 2021 года НМГ активно работает над тем, чтобы стать независимой от сторонних источников контента. За это время компания достигла значительных результатов в создании оригинального контента: теперь она производит около пяти тысяч часов контента в год.
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