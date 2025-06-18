VK и T2 подписали соглашение о сотрудничестве

Мобильный оператор T2 и компания VK в среду, 18 июня, подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

В мероприятии участвовали Ирина Лебедева, занимающая должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам в компании T2, и Ирина Алексеева, занимающая пост заместителя вице-президента и коммерческого директора в VK. После того как документ был подписан, они обменялись папками и обменялись рукопожатиями.

«Современные подходы к продвижению требуют высокотехнологичных разработок, которые обеспечат персонализацию и результативность маркетинга. Уверена, что совместно с Т2 мы предоставим актуальный и востребованный инструментарий на основе больших данных и искусственного интеллекта, что позволит брендам максимизировать эффективность своих коммуникаций, а пользователям — получать релевантные и интересные предложения», — отметила Алексеева.

Задача сотрудничества — укрепить позиции обеих компаний на рынке передовых технологий, повысить уровень технологической компетенции и открыть новые перспективы как для партнеров в сфере рекламы, так и для клиентов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».