Путин: текущая международная обстановка создает сложности для мировой торговли

Вооруженные и торговые войны создают сложности для развития мировой торговли. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главными редакторами международных информационных агентств, которая проходит в Санкт-Петербурге и приурочена к проведению международного экономического форума (ПМЭФ-2025.)

«Основная цель работы (форума. — Прим. ред.) с тем, чтобы создавать в современных, прямо скажем, непростых условиях, наверное, нет необходимости перечислять, почему они такие непростые сегодня… И конфликты вооруженные, и, по сути, торговые войны, и так далее, и так далее… Все это создает сложности для развития мировой торговли. Есть все основания полагать, что прогнозы, которые говорят о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определенные основания», — подчеркнул российский лидер.

Путин считает: цель взаимодействия международного сообщества сегодня в том, чтобы вместе найти пути преодоления всех сложностей. Только это сможет повлиять на ситуацию.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».