Просмотр фильма в одиночку или в компании порой превращается в сеанс психотерапии, но в некоторых случаях это даже опасно.

Психика человека по-разному реагирует на поступающую информацию. В связи с этим определенные жанры кино оказывают соответствующее влияние на состояние зрителя, все зависит от его эмоциональности и степени восприимчивости. Об этом журналистам издания Lenta.ru сообщила психолог Анна Неги.

Как отметила эксперт, просмотр хорошей комедии может иметь терапевтический эффект: смех активизирует участки мозга, ответственные за выработку эндорфинов — так называемых гормонов счастья. Специалисты по ментальному здоровью рекомендуют смотреть позитивные и веселые фильмы в периоды стресса. Не менее полезны и душещипательные сюжеты.

«Драмы и мелодрамы дают зрителю уникальную возможность безопасно примерить на себя переживания персонажей, а некоторые ленты могут „подкинуть“ триггер, который поможет распутать клубок из сложных чувств и эмоций и наконец разобраться с эпизодом из личного опыта», — сказала Неги.

По словам психолога, просмотр таких фильмов обеспечивает эмоциональную разрядку и помогает развить эмпатию. Но не стоит забывать и о подводных камнях жанра: подчеркнутая драматичность порой сильно влияет на психологическое состояние, смещая его в сторону меланхолии и грусти.

От просмотра подобных картин она рекомендовала отказаться в период сильной психологической уязвимости, а эмпатичным людям и вовсе обращаться к жанру дозировано, так как излишнее напряжение может привести к переутомлению, ухудшению общего самочувствия и даже депрессии.

Людям с крепкими нервами может быть полезным и «ужастик» — поможет дополучить недостающую в реальной жизни порцию адреналина. Хорроры могут стать действенным подспорьем в борьбе с фобиями, так как дадут возможность в безопасной и комфортной обстановке заглянуть страху в лицо. Однако грань очень тонка — для чересчур впечатлительных это станет слишком большой нагрузкой. В случае негативной динамики вероятны даже вспышки гнева и агрессии.

Напряженные триллеры могут вызвать куда больше эмоций, чем фильмы ужасов, а также усилить тревожность параллельно умственной нагрузке. С одной стороны, такое кино способно сместить фокус внимания с повседневных проблем за счет увлечения сюжетом, с другой стороны, «передозировка» доводит некоторых до депрессии и бессонницы.

«Восприимчивым людям советуют быть особенно аккуратными с выбором фильма на вечер. Специалисты уверены: порой психика сама подсказывает, какой фильм выбрать. За этим скрывается конкретная потребность, которая может быть реализована посредством просмотра картины того или иного жанра», — заключила Анна Неги.

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