Силы на исходе: психолог рассказал почему в плохую погоду ничего не хочется

Психолог Самбурский: ожидание лета — проявление синдрома отложенной жизни
Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio
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Холодная и дождливая погода летом — не причина откладывать запланированное.
После зимних холодов особенно хочется скорейшего наступления летнего тепла. Однако июнь в этом году сыграл злую шутку и вынуждает чувствовать себя обманутыми из-за осенней погоды.
Клинический психолог Станислав Самбурский, в беседе с Life.ru, рассказал, что дело не в погоде, а в личном восприятии.
Так, эксперт утверждает, что фраза «ну вот, опять не лето» могла бы с легкостью поучаствовать в каком-нибудь конкурсе по самым используемым выражениям. По словам специалиста, это настоящее проявление «синдрома отложенной жизни», когда человек откладывает все на потом, а не делает здесь и сейчас.
Также Станислав отметил симптоматику этого «недуга», куда входят: раздражительность, ощущение бессмысленности происходящего, жалобы на все вокруг (в частности на погоду), а также внутренний барьер на радоваться здесь и сейчас, если обстоятельства не идеальны.
Вся проблема заключается в когнитивной ошибке планирования. Это значит, что люди чаще ожидают большего, а когда происходит меньшее — появляется чувство, будто все вокруг неправда.
Для лучшего понимания психолог привел яркий пример. Предприниматель возраста 40 лет планировал летом начать жизнь с чистого листа — заняться спортом, поехать в отпуск и наладить романтические отношения с женой. Но с приходом холодного июня он не желает что-либо делать. Причина — несоответствие реальности с выдуманными ожиданиями.
В заключение Самбурский отметил, что лучшим решением будет не ждать чуда, а учиться принимать текущие обстоятельства жизни, ведь дело не в градусах, а в том, кто и как хочет жить вне зависимости от времени года.
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