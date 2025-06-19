Роскомнадзор прокомментировал работу «Радио Судного дня»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 77 0

«Жужжалка» вещает в эфире почти 50 лет.

Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радио Судного дня»

Фото: 5-tv.ru

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Роскомнадзор впервые дал комментарий по поводу работы радиостанции УВБ-76, или «Радиостанции Судного дня», передает RT.

«Информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной», — сказано в сообщении ведомства.

На частоте УВБ-76 может вещать любое физическое лицо. Это объясняется тем, что по постановлению правительства РФ диапазон, в который входит данная частота, предназначен для совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения.

«Радиостанция Судного дня» также в народе прозвана «Жужжалкой». Она выходит в эфир на протяжении почти 50 лет на частоте 4625 кГц. Как правило, передает монотонный жужжащий звук, однако в моменты обострения обстановки в мире передает загадочные сообщения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что радиостанция Судного дня передала в эфир два сообщения. «Жужжалка» также давала о себе знать в день, когда состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Тогда были распознаны такие слова — «беззлобие» и «хрюкостаг». Какой смысл они несут — неизвестно.

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