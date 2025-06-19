Двойной удар по целям ВСУ нанесли в Краматорске

Тем временем на передовой в районе Краматорска наши военные нанесли двойной удар по целям ВСУ. Сначала вражескую позицию атаковали операторы FPV-дронов. А уже следующий удар нанесла гаубица Д-20. Боевой расчет противника был уничтожен.

Противостояние беспилотников идет и в зоне ответственности группировки войск «Запад». Во время воздушной разведки операторы заметили взлет вражеского летательного аппарата, а рядом обнаружили скопление боевиков и замаскированные антенны. Стало ясно, что там находится пункт управления.

«Увидели антенны стоящие, доложили руководству. И отправили „Куб“, он поразил цель, попал четко, досмотрели, от антенн ничего не осталось», — рассказал старший оператор с позывным «Зяма».

Успешно уничтожает вражеские цели и наша авиация. Подразделения группировки «Центр», на вооружении которых знаменитые «Ночные охотники» Ми-28, атаковали объекты ВСУ управляемыми ракетами. Завершив боевое задание, вертолеты вернулись на аэродром.