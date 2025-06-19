Парализовало руку: мужчина впал в кому после прививки

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

В Перми мужчина впал в кому после прививки от энцефалита

ермяк впал в кому после прививки в клинике, не имевшей разрешения на вакцинацию

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Житель Пермского края обратился в медицинское учреждение, которое не имело разрешения на проведение вакцинации.

Житель города Чернушка Пермского края впал в кому из-за укуса клеща. Мужчина сделал прививку от клещевого энцефалита в клинике, которая не имела разрешения на проведение вакцинации. Об этом пишет URA.RU.

Медик, который проводил вакцинацию, не предупредил пациента о необходимости исключить контакт с носителем вируса. Итог — он отправился в лес и подцепил клеща. Насекомое оказалось инфицировано, вследствие укуса у мужчины парализовало руку. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, пострадавший впал в кому. Об этом агентству рассказали в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

«Не имея полной информации о поведении после прививки, мужчина в тот же день вышел на работу в лес, где и был инфицирован. Через несколько дней после введения второй дозы вакцины мужчина был госпитализирован в стационар тяжелом состоянии. По результатам анализов больному был поставлен диагноз: менингоэнцефалит, который был вызван контактом с зараженным насекомым», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Пострадавший лишился возможности зарабатывать физическим трудом. Альтернатив не было, долгое время он оставался без работы. Встал на учет в ЦЗН, но пособия по безработице не хватало на оплату лечения и обеспечение семьи. В итоге мужчина решил подать в суд, чтобы получить компенсацию.

Ответчиком в гражданском деле выступило медицинское учреждение, проводившее вакцинацию. Суд взыскал с него полмиллиона рублей в пользу пострадавшего. Организация отказалась исполнять решение суда в добровольном порядке, после чего на ее счета в банке было обращено взыскание.

«Данная мера принудительного исполнения позволила полностью возместить пострадавшему причиненный вред», — заключили в ГУФССП по Пермскому краю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 300 тысяч человек пожаловались на укусы клещей в России.

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