Набиуллина заявила о предстоящих изменениях в экономике РФ

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 86 0

Набиуллина: ряд аспектов роста экономики РФ себя исчерпал, надо думать о новых

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Глава Центробанка выступила на ПМЭФ-2025.

Отдельные элементы экономического роста России исчерпали свои возможности, и теперь необходимо найти им альтернативы. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Она акцентировала внимание на таких аспектах, как производственные мощности и процесс импортозамещения, которые, по ее мнению, на данный момент требуют пересмотра. Кроме того, она упомянула накопленные средства в Федеральном резервном фонде, которые ранее направлялись на инвестиции, а также капитал банковской системы, который служил основой для активного кредитования.

«Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны, нам надо думать о некоторой новой модели роста», — сказала она.

По ее словам, экономика России сейчас пребывает в стадии «выхода из перегрева», что подразумевает необходимость адаптации к новым условиям и вызовам. Период пересмотра позволит оценить текущие тенденции и потребности, а также разработать стратегии для дальнейшего развития.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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