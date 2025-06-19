«Локомотив экономики»: Беглов о развитии промышленности Санкт-Петербурга

Наиболее значимое звено отрасли — судостроение.

Приоритетная задача властей Санкт-Петербурга — развитие промышленности, потому что эта отрасль является локомотивом экономики Северной столицы. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в студии «Известий» на ПМЭФ-2025.

Губернатор пояснил, что петербургская промышленность — это высококвалифицированные кадры. Прежде всего, судостроители, которые выполняют большой заказ.

«На сегодняшний день на верфях Санкт-Петербурга строится 60 судов и кораблей. Это большой объем работы. Заказчики доверяют петербургским верфям, они в срок и качественно выполняют заказы», — рассказал Беглов.

Важную роль играют также инфраструктурные и мегапроекты, которые сегодня строятся в Санкт-Петербурге. Инициативы касаются не только Северной столицы, они способны обеспечить благополучие и другим регионам страны. Пример — высокоскоростная железная дорога «Санкт-Петербург — Москва».

«Это огромный проект. Он строится в то время, когда проходит специальная военная операция. Но он необходим, он важен для нас. Для развития не только Санкт-Петербурга, но и Великого Новгорода, Ленинградской области и, конечно, Москвы», — добавил губернатор.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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