«Сохранить лидерство»: Ковальчук об основных целях российской космонавтики

Наша страна и сегодня является величайшей державой в мире, покоряющей межзвездное пространство.

Россия должна сохранить технологическое лидерство в космосе. Об этом заявил Михаил Ковальчук — президент НИЦ «Курчатовский институт», будущий советник руководителя «Роскосмоса» по проекту «Космический атом».

Он сформулировал три основные задачи, которые стоят перед Россией в космической сфере.

«Первое, мы должны сохранить и закрепить технологическое лидерство. Второе, мы должны полностью, устойчиво, надежно обеспечивать свою национальную безопасность в той части, в которой мы используем космические технологии. И третье, мы должны занять важное, достойное место на рынке космических услуг», — отметил Михаил Ковальчук.

Ковальчук напомнил, что наш народ долгое время был первопроходцем в космосе. Мы запустили первый спутник, отправили к звездам первого в мире мужчину, а за ним и первую женщину. Кроме того, мы имели первые орбитальные станции.

Он заметил, что даже после распада СССР Россия длительное время оставалась лидером на рынке запусков. Сегодня сформировались мощные компании в области космических исследований и полетов, мы потеряли первые места. Однако все еще остаемся одной из сильнейших стран в этой области.

«Мы были, есть и всегда будем величайшей космической державой. Не только потому, что мы раньше были первыми. Потому что мы сегодня сохранили практически все технологии и навыки. И полностью обеспечиваем свою национальную безопасность и полное присутствие в околоземном пространстве, независимо ни от кого», — подчеркнул Ковальчук.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ ведет переговоры с двумя странами по строительству космодромов.