«Не выходим на прирост»: Решетников об угрозе переохлаждения экономики

Запланированной планки достигнуть не удалось.

России не удастся в этом году выйти на прирост кредитования в плюс 14 триллионов рублей. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Мы не выходим на прирост кредитования в плюс 14 триллионов рублей, о которых мы как о некоем индикаторе говорили в ноябре–декабре. По нашим оценкам, мы даже ниже нижней границы ЦБ, мы где-то на семь триллионов выходим. Хотя коллеги говорят, что не на 14, а на 12. У нас разные позиции. В принципе, скоро узнаем», — рассказал он.

По мнению министра, текущая экономическая ситуация характеризуется охлаждением с потенциалом для переохлаждения и рисками рецессии. Эта сложная картина требует внимания и активных обсуждений между экономическим блоком правительства, Центробанком и соответствующими отраслевыми ведомствами.

Решетников подчеркнул, что в условиях, когда экономика сталкивается с такими вызовами, важно разработать сбалансированные решения в области денежно-кредитной политики. Эти меры должны помочь предотвратить глубокое замедление темпов экономического роста, которое могло бы негативно сказаться на развитии страны.

Министр также выразил надежду на то, что в скором времени удастся достичь компромисса между различными ведомствами. Это позволит выработать стратегии, способные поддержать экономическую стабильность и создать условия для дальнейшего роста. С активным участием всех заинтересованных сторон в обсуждении проблем текущей экономической ситуации возможно найти оптимальные решения, направленные на восстановление и развитие.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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