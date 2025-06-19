«Не выходим на прирост»: Решетников об угрозе переохлаждения экономики

Решетников рассказал о рисках переохлаждения экономики
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Запланированной планки достигнуть не удалось.
России не удастся в этом году выйти на прирост кредитования в плюс 14 триллионов рублей. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Мы не выходим на прирост кредитования в плюс 14 триллионов рублей, о которых мы как о некоем индикаторе говорили в ноябре–декабре. По нашим оценкам, мы даже ниже нижней границы ЦБ, мы где-то на семь триллионов выходим. Хотя коллеги говорят, что не на 14, а на 12. У нас разные позиции. В принципе, скоро узнаем», — рассказал он.
По мнению министра, текущая экономическая ситуация характеризуется охлаждением с потенциалом для переохлаждения и рисками рецессии. Эта сложная картина требует внимания и активных обсуждений между экономическим блоком правительства, Центробанком и соответствующими отраслевыми ведомствами.
Решетников подчеркнул, что в условиях, когда экономика сталкивается с такими вызовами, важно разработать сбалансированные решения в области денежно-кредитной политики. Эти меры должны помочь предотвратить глубокое замедление темпов экономического роста, которое могло бы негативно сказаться на развитии страны.
Министр также выразил надежду на то, что в скором времени удастся достичь компромисса между различными ведомствами. Это позволит выработать стратегии, способные поддержать экономическую стабильность и создать условия для дальнейшего роста. С активным участием всех заинтересованных сторон в обсуждении проблем текущей экономической ситуации возможно найти оптимальные решения, направленные на восстановление и развитие.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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