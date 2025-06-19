«Организуют телемосты»: ряд групп БРИКС работают на постоянной основе

Катырин: ряд групп БРИКС работают на постоянной основе
Фото, видео: © РИА Новости/
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Каждая страна имеет свой круг интересов и старается их продвигать.
На постоянной основе в БРИКС работают девять групп. Об этом президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин сказал на сессии «Перспективы укрепления делового партнерства БРИКС в новом формате» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
«В постоянном режиме в течение года работают, не от саммита до саммита, а в каждый месяц. Иногда коллеги организуют телемосты, обсуждают различные проблемы», — сказал Катырин.
Он отметил, что в их работе все работает строго по принципу консенсуса, то есть подхода к принятию решений, при котором все участники обсуждения должны прийти к общему соглашению по обсуждаемому вопросу. Это означает, что никто не должен оставаться против, и все должны быть в основном согласны с предложенным решением.
Консенсус основан на взаимном уважении и сотрудничестве, и его цель — учесть мнения всех участников, чтобы достичь решения, которое устроит большинство, если не всех. Катырин отметил, что соблюдать такое правило достаточно тяжело, но все очень стараются.
«Мы свою повестку когда продвигали в прошлом году, финансы, транспортно-логистические связи и так далее… У кого-то есть другие необходимости или желания, чтобы там зеленая повестка, в первую очередь была. Разные вопросы. Но тем не менее мы на сегодняшний день находим понимание», — сказал Катырин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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