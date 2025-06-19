Решетников: рынок труда в России останется трудодефицитным

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 29 0

Глава Минэкономразвития рассказал, как сделать его более гибким.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Рынок труда в России останется трудодефицитным по мере нормализации денежно-кредитной политики. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Чтобы сделать рынок труда более гибким, необходимо увеличить вовлеченность молодежи в так называемую трудовую силу. Речь идет о молодых людях с 15 до 25 лет.

Глава Минэкономразвития отметил важность получения выпускниками той работы, которую они хотят. Также важно вовлекать в трудовые отношения и старшее поколение.

Согласно данным рейтинга отечественных вузов, составленного с точки зрения работодателей и заработной платы, высокие места занимают совсем не те учебные заведения, которые ожидалось увидеть, сказал Решетников.

«У нас разработан законопроект, который обсуждали с профсоюзами, более или менее согласовали. Есть еще там вопросы по линии администрации, но я надеюсь, мы дожмем и внесем его в Госдуму», — отметил министр.

Он пояснил, что этот законопроект позволяет сделать более гибкой работу со сверхурочными. Также у людей будет больше возможностей зарабатывать.

Кроме того, надо предметно заниматься производительностью труда в отраслях, заключил Решетников.

«Вот мы сейчас с каждой отраслью делаем программы повышения производительности, причем и с социальными, и с реальным сектором», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России в три раза ужесточились условия по кредитам. Текущая ситуация может привести к переохлаждению экономики. Также он отметил постепенное снижение инфляции в стране.

Тема:
ПМЭФ 2025
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