Решетников: рынок труда в России останется трудодефицитным

Глава Минэкономразвития рассказал, как сделать его более гибким.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Рынок труда в России останется трудодефицитным по мере нормализации денежно-кредитной политики. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
Чтобы сделать рынок труда более гибким, необходимо увеличить вовлеченность молодежи в так называемую трудовую силу. Речь идет о молодых людях с 15 до 25 лет.
Глава Минэкономразвития отметил важность получения выпускниками той работы, которую они хотят. Также важно вовлекать в трудовые отношения и старшее поколение.
Согласно данным рейтинга отечественных вузов, составленного с точки зрения работодателей и заработной платы, высокие места занимают совсем не те учебные заведения, которые ожидалось увидеть, сказал Решетников.
«У нас разработан законопроект, который обсуждали с профсоюзами, более или менее согласовали. Есть еще там вопросы по линии администрации, но я надеюсь, мы дожмем и внесем его в Госдуму», — отметил министр.
Он пояснил, что этот законопроект позволяет сделать более гибкой работу со сверхурочными. Также у людей будет больше возможностей зарабатывать.
Кроме того, надо предметно заниматься производительностью труда в отраслях, заключил Решетников.
«Вот мы сейчас с каждой отраслью делаем программы повышения производительности, причем и с социальными, и с реальным сектором», — сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России в три раза ужесточились условия по кредитам. Текущая ситуация может привести к переохлаждению экономики. Также он отметил постепенное снижение инфляции в стране.
- 19 июн
- РЖД и VK запустили масштабное цифровое партнерство
- 19 июн
- Банк «РОССИЯ» и «БИО-ТОН» договорились обеспечить развитие российского АПК
- 19 июн
- Денис Мантуров посетил павильон «Душа России» на ПМЭФ-2025
- 19 июн
- «Касается каждого»: Греф о важности государственного регулирования ИИ
- 19 июн
- В несколько кликов: пользователи MAX смогут переводить деньги через СБП
- 19 июн
- В «Автодоре» предложат штрафовать водителей за просмотр фильмов за рулем
- 19 июн
- Песков: РФ готова продолжить обмен телами погибших с Украиной
- 19 июн
- Телеканал СТС объявил о запуске приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды»
- 19 июн
- Два часа без ограничений: президент РФ встретился с иностранными журналистами
- 19 июн
- «Важное направление»: Индонезия ищет варианты оплаты для россиян на Бали
Читайте также
80%
Нашли ошибку?