Денис Мантуров посетил павильон «Душа России» на ПМЭФ-2025

Первый вице-премьер России Денис Мантуров осмотрел павильон «Душа России» на Петербургском международном экономическом форуме.

В визите также приняли участие директор социальных проектов Фонда Росконгресс Елена Маринина и директор по внешним коммуникациям ПАО «Банк ПСБ» Вера Подгузова.

Концепция павильона раскрывает идею России как сложной и многослойной культурной системы, в которой гармонично сосуществуют десятки народов, языков и визуальных традиций.

На стенде представлены уникальные образцы ремесленного и дизайнерского творчества со всей страны, а именно ковры, изготовленные вручную мастерами из Дагестана, авторские фарфоровые изделия из Сысерти, шелковые платки с оригинальными орнаментами от Дома моды Айшат Кадыровой, михайловское кружево, ватные игрушки от мануфактуры «Московская игрушка» и многое другое.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обсуждают в рамках второго дня Петербургского международного экономического форума.