Денис Мантуров посетил павильон «Душа России» на ПМЭФ-2025

Первый вице-премьер оценил экспозицию, отражающую культурное многообразие страны и современные креативные коллаборации регионов.
Фото, видео: 5-tv.ru
Первый вице-премьер России Денис Мантуров осмотрел павильон «Душа России» на Петербургском международном экономическом форуме.
В визите также приняли участие директор социальных проектов Фонда Росконгресс Елена Маринина и директор по внешним коммуникациям ПАО «Банк ПСБ» Вера Подгузова.
Концепция павильона раскрывает идею России как сложной и многослойной культурной системы, в которой гармонично сосуществуют десятки народов, языков и визуальных традиций.
На стенде представлены уникальные образцы ремесленного и дизайнерского творчества со всей страны, а именно ковры, изготовленные вручную мастерами из Дагестана, авторские фарфоровые изделия из Сысерти, шелковые платки с оригинальными орнаментами от Дома моды Айшат Кадыровой, михайловское кружево, ватные игрушки от мануфактуры «Московская игрушка» и многое другое.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обсуждают в рамках второго дня Петербургского международного экономического форума.
- 19 июн
- РЖД и VK запустили масштабное цифровое партнерство
- 19 июн
- Банк «РОССИЯ» и «БИО-ТОН» договорились обеспечить развитие российского АПК
- 19 июн
- «Касается каждого»: Греф о важности государственного регулирования ИИ
- 19 июн
- В несколько кликов: пользователи MAX смогут переводить деньги через СБП
- 19 июн
- В «Автодоре» предложат штрафовать водителей за просмотр фильмов за рулем
- 19 июн
- Песков: РФ готова продолжить обмен телами погибших с Украиной
- 19 июн
- Телеканал СТС объявил о запуске приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды»
- 19 июн
- Решетников: рынок труда в России останется трудодефицитным
- 19 июн
- Два часа без ограничений: президент РФ встретился с иностранными журналистами
- 19 июн
- «Важное направление»: Индонезия ищет варианты оплаты для россиян на Бали
Читайте также
80%
Нашли ошибку?