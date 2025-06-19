Перестройка экономики и новые технологии: что обсуждают во второй день ПМЭФ

В центре внимания на форуме также вопросы внешней торговли, высшего образования, развития беспилотных систем.

На Петербургском международном экономическом форуме, несмотря на дождь стеной, по-настоящему жарко. Говорили о рецессии и о том, как ее избежать. Обсудили уровень ключевой ставки. Это даже вызвало спор между главой Центробанка и Минфина. Обозреватель «Известий» Роман Ишмухаметов — с подробностями.

Лучше всего состояние российской экономики, кажется, иллюстрируют легкоатлеты, что бегают по очереди все дни форума. Наша экономика так же разогналась и сильно разогрета.

Перед правительством сложная цель — охладить ее, но так, чтобы не уйти в спад.

Такие сравнения Антону Силуанову, вероятно, навеяла петербургская погода: на Пулковских высотах облачно, дождь. Но внутри тепло. Главный барометр состояния экономики — это все-таки это улыбки отраслевых министров и главы ЦБ. У Эльвиры Набиуллиной настроение почти лирическое. Вместо ставки она в штуку предложила предлагает поговорить о музыке. А если серьезно:

«Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции, она сейчас снижается и замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания, это должно происходить. И ставки будут оставаться привлекательными. Потому что уровень ставки будет снижаться, будет снижаться инфляция», — отметила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Министр экономического развития торопит ЦБ — высокая ключевая ставка тормозит развитие.

«По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры — это зеркало заднего вида. Мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию», — считает министр экономического развития России Максим Решетников.

Эта традиционная на петербургском форуме дискуссия на этот была посвящена стратегии роста в условиях вызовов. Уже позже министр финансов в эксклюзивном интервью «Известиям» прокомментировал, на какой основе должна происходить структурная перестройка нашей экономики.

«Речь идет, в первую очередь, конечно, о технологическом сдвиге, о технологическом суверенитете нашей страны. На это направлены и ресурсы, и все меры, которыми занимается правительство. Вот это основа экономического развития и новых инвестиций в экономику», — отметил министр финансов России Антон Силуанов.

Сегодня на форуме говорят о развитии энергетики. После введения санкций в отношении этого важнейшего для страны сектора экономики мы смогли в краткие сроки создать свои технологии.

«Мы, наоборот, теми технологиями, которые мы сейчас освоили, а уже, наверное, процентов 80 технологий, а к 2027 году мы полностью будем, Россия будет обладать всеми видами технологий, которые на сегодняшний момент в мире присутствуют. И мы этими технологиями готовы делиться», — считает министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

На достижение этих целей направлены и многие сегодняшние соглашения. Банк «РОССИЯ» подписал сразу два соглашения с предприятиями Татарстана. В частности, о сотрудничестве, которое предусматривает кредитование проектов особой экономической зоны «Алабуга» и индустриальных парков «Алабуга», а также финансирование инфраструктуры для развития кадрового потенциала.

«Для АБР это первый проект с ОЭЗ „Алабуга“, и начинаем мы работу с создания социального инфраструктурного объекта. Это кампусы для студентов „Алабуга — Политех“. Мы дорожим работой в Татарстане. С предприятиями Татарстана. Для нас это является приоритетным регионом», — рассказала председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко.

Еще одно соглашение банк «РОССИЯ» подписал с Республикой Саха. Оно предусматривает участие банка в социально-экономическом развитии республики, работу по привлечению капитала в экономику региона. Банк будет помогать внедрять цифровые технологии и современные банковские сервисы на территории самого большого субъекта России.

Второй день форума стартовал. В центре внимания сегодня вопросы внешней торговли, высшего образования, развития беспилотных систем. Всего несколько десятков дискуссий.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».