Путин: связи между Россией и ЮАР успешно развиваются

По словам лидера страны, он находится в постоянном контакте с президентом Южно-Африканской Республики.

Сотрудничество России и Южно-Африканской Республики (ЮАР) развивается на принципах стратегического партнерства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле в Санкт-Петербурге.

«Связи между Россией и ЮАР успешно развиваются на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, равноправия и взаимоуважения. <…> Россия и ЮАР солидарны в подходах к решению актуальных вопросов в глобальной повестке дня. Мы координируем свои усилия на международных площадках», — поделился глава государства.

По словам Путина, он находится в постоянном контакте с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Владимир Владимирович уточнил, что в прошлом году лидеры обеих стран провели обстоятельные переговоры в Казани в рамках саммита БРИКС. В ходе встречи были намечены шаги по дальнейшему взаимодействию.

Путин попросил передать наилучшие пожелания президенту ЮАР, а также приглашение на «Интервидение-2025» делегации страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Китай и Россия вступили в лучший период отношений между странами в истории. Таким мнением поделился посол КНР в РФ.