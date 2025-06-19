Посол КНР: страна вступает в лучший период отношений с РФ 

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 82 0

Посол КНР: страна вступает в лучший период отношений с РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

В рамках бизнес-диалога «Россия — Китай» обсудили торговое и экономическое сотрудничество стран.

Китай и Россия вступят в лучший период отношений сторон в истории под руководством президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в видеообращении к участникам бизнес-диалога «Россия — Китай» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

По его словам, представители сторон должны продвигать сотрудничество между странами и помогать в выстраивании системы глобального управления, которая сейчас обязана стать более справедливой и разумной. Также дипломат отметил, что нужно содействовать в создании и укреплении эффективных связей стран.

«Мы знаем, что Россия и Китай — добрые соседи, это невозможно изменить. Настоящие друзья и партнеры. <…> Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения вступили в лучший период в истории», — рассказал Чжан Ханьхуэй.

На данный момент, по словам посла, больше всего дипломатические отношения стран помогает развивать сотрудничество в сферах торговли и экономики. Чжан Ханьхуэй сообщил, что торговый оборот за прошлый год между КНР и РФ превысил 244 миллиарда долларов. Помимо этого, Россия является крупнейшим поставщиком энергии в Китай.

Посол обратил внимание участников бизнес-диалога на то, что президент РФ Владимир Путин предложил сделать упор на совместное сотрудничество в ряде сфер для развития отношений стран. Такое заявление было сделано во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на празднование юбилея Победы. В ходе переговоров было подписано более 20 документов о сотрудничестве.

«Мы также должны видеть, что под влиянием турбулентной международной обстановки китайско-российское экономическое сотрудничество сталкивается с некоторыми трудностями временного характера. Китай готов работать с Россией, чтобы помогать друг другу преодолевать трудности, а также совместно продвигать торгово-экономическое сотрудничество», — заключил Чжан Ханьхуэй.

В ходе бизнес-диалога поднимались темы о перспективах сотрудничества КНР и РФ. Организаторы мероприятия отметили, что количество китайских компаний в России превысило отметку 9 тысяч. Такому результату послужили маркетплейсы и стримы с выходом на конечного покупателя.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лучших столичных медсестер отправят на стажировку в Китай.

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