Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2025

По словам Дмитрия Пескова, в свой речи глава государства большое внимание уделит экономическому развитию России.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). В этом году главная тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Прямую трансляцию ведет 5-tv.ru.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в пленарном заседании. По его словам, Владимир Владимирович активно готовился к выступлению. Песков подчеркнул, что в своей речи Путин большое внимание уделит экономическому развитию России, укреплению международного экономического сотрудничества и адаптации к глобальным вызовам. Кроме того, президент затронет вопросы структурных изменений в мировой экономике, национальных проектов и внешнеэкономической политики по основным направлениям.
ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.
В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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