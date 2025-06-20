Звезда «Великолепного века» Озан Гювен получил тюремный срок за домашнее насилие

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 75 0

Разбирательства продолжались пять лет.

Звезда «Великолепного века» получил реальный срок за домашнее насилие

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», 2011 – 2014г.

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Турецкий актер Озан Гювен, сыгравший Рустема-пашу в «Великолепном веке», был приговорен к реальному сроку наказания за домашнее насилие. Ему дали два года и три месяца тюремного заключения, пишет Hürriyet.

Громкое разбирательство с участием звезды популярного турецкого сериала длилось пять лет. Все началось в 2020 году. Тогда на тот момент еще девушка Озана Дениз Булутсуз обратилась в полицию с заявлением о жестоком обращении со стороны своего парня. У нее были даже доказательства: женщина сняла на камеру полученные от возлюбленного побои.

Все обвинения в свой адрес Озан Гювен категорически отрицал. Кроме того, он подал на Дениз встречный иск, в котором обвинял ее также в нападении и клевете. Актер требовал не только опровержения, но и компенсацию за моральный ущерб.

На многие годы это дело так и оставалось нерешенным. Бывшие любовники то и дело продолжали обвинять друг друга. Однако совсем недавно появилась информация о том, что, чтобы доказать правду, Дениз Булутсуз прошла через психологическую экспертизу. В результате суд встал на ее сторону и приговорил актера к реальному сроку. Встречный иск Озана был отклонен.

В настоящее время актер никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Хотя известно, что его адвокаты уже готовятся к апелляции. В то время как Дениз с нетерпением ожидает момента, когда звезда «Великолепного века» все же окажется за решеткой.

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