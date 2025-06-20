Глава «Росатома»: возможный удар по АЭС на Ближнем Востоке грозит ядерной катастрофой

Алексей Лихачев отметил, что радиоактивное облако может принести ущерб целому ряду стран.

Эскалация конфликта, вплоть до ударов по атомным электростанциям, грозит ядерной катастрофой невиданных масштабов. Возможные последствия аварии на крупнейшей ближневосточной АЭС, как раз расположенной в Иране, оценил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мощность действующего реактора Бушера первого блока 1000 мегаватт — это катастрофа, может быть, даже превосходящая все известные атомные аварии в истории человечества. С учетом близостей целого ряда границ, в том числе ряда арабских государств, радиоактивное облако, с учетом розы ветров, может принести ущерб целому ряду государств, находящихся рядом», — отметил гендиректор госкорпорации.

Накануне к мирному урегулированию конфликта призвал Владимир Путин. Также президент сообщил о договоренности, что израильская сторона обеспечит безопасность российских строителей, которые сейчас возводят второй и третий реакторы Бушерской АЭС.