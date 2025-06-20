Вам не продадим: россиянам и белорусам запретили покупать недвижимость в Латвии

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Россиянам и белорусам запретили приобретать недвижимость в Латвии

Жителям России и Белоруссии запретили покупать недвижимость в Латвии

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Все подобные сделки после приятия закона будут признаваться недействительными.

Россиянам и белорусам запретили приобретать недвижимость в Латвии. О том, что такой закон вступит в силу, сообщило издание LSM.

Запрет на приобретение каких-либо зданий в этой стране распространится и на физических, и на юридических лиц, а также на компании, у которых не менее 25% акций или уставного капитала принадлежит гражданам России или Белоруссии, или где они являются официальными бенефициарами.

Данные ограничения не коснутся тех, кто заключил сделки до вступления этого закона в силу. Кроме того, был предусмотрен ряд исключений. К таковым относятся: люди, получившие недвижимость в наследство, а также те, чье право собственности было признано судом.

Еще запрет не распространится на тех, у кого есть вид на жительство, выданный также до вступления данной инициативы в силу, и на тех, кто получил статус постоянного жителя Евросоюза.

В случае заключения подобной сделки из-за незнания этих ограничений, она будет признана недействительной.

Закон вступит в силу после подписания президентом. Сейчас за него проголосовали 69 депутатов Сейма (однопалатный высший орган государственной власти), а против — лишь восемь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что защищавшего русский язык депутата Рижской думы отпустили под подписку о невыезде.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.48
-0.24 89.84
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:51
Песков: меры безопасности на ПМЭФ-2025 максимальные
11:48
Освоение космоса и колонизация планет: какое кино выбирают россияне
11:40
Полный досмотр: зарубежные бренды будут возвращаться в РФ под жестким контролем
11:37
По делу об убийстве экс-мэра Самары задержали 78-летнюю пенсионерку
11:22
«Ощущал это на собственной шкуре»: Фадеев о враждебности Украины к Донбассу
11:11
Глава «Росатома»: возможный удар по АЭС на Ближнем Востоке грозит ядерной катастрофой

Сейчас читают

Человек-оркестр: Алексей Воробьев показал все таланты на вечеринке в рамках ПМЭФ
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025