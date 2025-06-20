«Код на всю земную жизнь»: Катя Лель про отношение к татуировкам

Нужно помнить, что от таких рисунков на теле не легко избавиться.

Сегодня осознанные люди не делают татуировки. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России Катя Лель на фестивале ФЕСТ-01 в честь дня рождения площадки «Тимати Картинг».

«Татуировка — это код. Код, который навсегда остается в твоем теле и который плохо сводится. Поэтому люди, которые осознанные, они уже не делают это. Потому что этот код, с которым тебе жить всю твою земную жизнь», — подчеркнула певица.

Она заметила, что сводят тату те, кто чувствует себя с ними некомфортно. Исполнительница призналась, что спокойно относилась к тому, что кто-то из ее окружения наносит такие несмываемые рисунки на тело. Однако она всегда им напоминала, что тату останется навсегда. Если этот человек «не может без этого жить», то она его не останавливала.

При этом у самой артистки никогда не возникало желания сделать себе татуировку.

«Я хочу, чтобы у меня тело было всегда красивым и незакодированным. Но кто хочет этого, пусть делает», — сказала Лель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Катя Лель перестала скрывать свой дар исцеления.