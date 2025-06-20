Все в сборе: последний участник группы BTS вернулся из армии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 51 0

Последний участник группы BTS вернулся из армии

Все в сборе: последний участник группы BTS вернулся из армии

Фото: www.globallookpress.com/Cameron Smith

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Лейбл южнокорейского коллектива намекнул на скорейшее возвращение артистов на сцену.

Южнокорейская группа BTS, к радости фанатов к-поп культуры, воссоединилась в полном составе. Последний из участников коллектива Шуга вернулся из армии. Об этом сообщает агентство K-Selection, со ссылкой на лейбл артиста Big Hit Music.

Как уточняется, рэпер завершил свою службу еще 18 июня, а официальное возвращение на «гражданку» должно было состояться 21 июня. Дело в том, что Шуга поступил хитро и использовал остаток выходных дней на последний отрезок службы.

Лейбл группы не планирует публичных мероприятий для празднования демобилизации Шуги.

«Мы искренне просим поклонников не ходить на массовые акции. Вместо этого вы можете тепло поприветствовать его в своих сердцах», — говорится в публикации.

В 2022 году Шуга не был призван из-за старой травмы плеча, полученной в результате ДТП. Поэтому он проходил социальную, альтернативную службу. Затем в начале 2023 года артист все-таки ушел в армию военно-воздушных сил страны, где пребывал в течении 21 месяца.

С окончанием службы Шуги «военный перерыв» группы заканчивается. Кроме него в армии отслужили еще четыре участника коллектива: RM, Ви, Чимин и Чонгук. Представители музыкантов намекнули, что официальное возвращение BTS состоится в марте 2026 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что появилось первое видео актер Глеба Калюжного из армии.

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